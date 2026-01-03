Mercato Inter Pedullà spiega | Tutto su Cancelo! Non ci sono altri profili a destra Il suo desiderio è il Barcellona ma…

Nel mercato dell'Inter, Pedullà analizza la situazione di Joao Cancelo, sottolineando che attualmente non ci sono alternative valide per la fascia destra. Il giocatore esprime il desiderio di trasferirsi al Barcellona, ma le trattative sono ancora in corso e non è stato raggiunto un accordo definitivo. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono sviluppi ufficiali.

La trattativa per riportare Joao Cancelo alla Pinetina non è una semplice suggestione invernale, ma un progetto tecnico concreto che l' Inter sta portando avanti con decisione. A fare il punto sulla situazione è il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che conferma come i contatti tra i nerazzurri e l' Al Hilal siano costanti. L'operazione potrebbe allargarsi fino a comprendere uno scambio tecnico: sul tavolo delle discussioni con il club saudita ci sono infatti i profili di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, gli esperti difensori centrali che potrebbero fare il percorso inverso per liberare il terzino.

