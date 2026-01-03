Mercato Inter Cancelo sblocca il domino | c’è un’ipotesi esclusa in maniera categorica da Marotta!

Nel mercato dell'Inter, l'eventuale trasferimento di Cancelo potrebbe influenzare le prossime mosse della società. Tuttavia, Marotta ha chiaramente escluso alcune ipotesi, delineando così gli incastri per le uscite. Questa dinamica rappresenta un passo importante nel processo di riorganizzazione della rosa, con attenzione alle strategie di mercato e alle possibili opportunità di rafforzamento.

Inter News 24 Gli incastri per le uscite. L’asse di mercato tra Milano e Riad diventa sempre più incandescente. L’Inter continua il suo pressing asfissiante per Joao Cancelo, individuato dalla dirigenza come il profilo di caratura internazionale ideale per sopperire all’assenza dell’infortunato Dumfries. Sebbene il terzino portoghese nutra ancora la speranza di una chiamata dal Barcellona, i blaugrana sono frenati da altre priorità economiche e tecniche. Il fattore tempo diventa quindi la variabile decisiva: se il giocatore non riceverà segnali dalla Spagna a breve, l’opzione italiana diventerà l’unica via d’uscita. 🔗 Leggi su Internews24.com

