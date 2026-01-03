Mercato Di Stefano | Se arriva un’offerta seria per Nkunku il Milan lo cede

Peppe Di Stefano, noto inviato di Sky per il Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva in cui ha commentato la situazione di Nkunku. Secondo le sue parole, il club rossonero sarebbe disposto a cedere il giocatore qualora arrivasse un’offerta seria. Questa dichiarazione fornisce un quadro chiaro sulla posizione del Milan riguardo al futuro di Nkunku, evidenziando l’apertura del club a valutare eventuali proposte.

