Mercato | attesa la risposta di Mendes Cistana al Bari Bandinelli out a Bolzano Preso Sernicola a un passo Hernani e Adamo

Il mercato si muove con diverse trattative in corso: Mendes attende risposte, Cistana potrebbe approdare al Bari, mentre Bandinelli è fuori rosa a Bolzano. È stato ufficializzato l’acquisto di Sernicola dallo Spezia, e si avvicinano Hernani e Adamo. Sernicola, ex Pisa con promozione in A, rappresenta un acquisto di rilievo per il reparto difensivo. La sessione di mercato continua a definire gli equilibri delle squadre in vista della prossima

Il terzino sinistro Leonardo Sernicola è un giocatore dello Spezia. Il ds aquilotto Stefano Melissano ha sbaragliato la concorrenza di Samp e Modena, aggiudicandosi un giocatore top per la categoria, con alle spalle una promozione dalla B alla A nelle fila del Pisa. Classe 1997, nativo di Civita Castellana, Sernicola arriva in prestito dalla Cremonese che lo ha messo fuori lista dopo l'approdo in Serie A. Un bel colpo, che fa seguito a quello del portiere Boris Radunovic, classe 1996, in arrivo lunedì a Follo, via Cagliari, con la formula del prestito con diritto di riscatto. A seguire dovrebbe essere la volta del centrocampista Azevedo Júnior Hernani, 31 anni, ex Zenit, Genoa, Reggiana, in arrivo dal Parma a titolo definitivo, con probabile sacrificio di un altro prodotto del settore giovanile per il buon esito dell'operazione.

