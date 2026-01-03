Meloni sulla crisi in Venezuela | No all’intervento militare priorità alla sicurezza degli italiani

Il premier Giorgia Meloni ha commentato la crisi in Venezuela, ribadendo l’opposizione all’intervento militare. Ha sottolineato che la priorità dell’Italia è la sicurezza dei cittadini italiani all’estero, mantenendo una posizione di rispetto per i principi diplomatici e la stabilità internazionale. La dichiarazione riflette l’impegno dell’Italia nel seguire una linea di equilibrio tra solidarietà e tutela degli interessi nazionali.

Il premier italiano Giorgia Meloni ha rilasciato oggi una dichiarazione ufficiale sulla crisi in Venezuela, sottolineando la posizione storica dell'Italia e la tutela dei propri cittadini. "Ho seguito gli sviluppi in Venezuela fin dalle primissime evoluzioni", ha dichiarato la presidente del Consiglio. "L'Italia, assieme ai principali partner internazionali, non ha mai riconosciuto la auto-proclamata vittoria elettorale di Maduro, condannando gli atti di repressione del regime e sostenendo sempre l'aspirazione del popolo venezuelano a una transizione democratica". Meloni ha precisato che il governo italiano ritiene che "l'azione militare esterna non sia la strada da percorrere per porre fine ai regimi totalitari", pur riconoscendo la legittimità di "un intervento di natura difensiva contro attacchi ibridi alla propria sicurezza, come nel caso di entità statuali che alimentano e favoriscono il narcotraffico".

