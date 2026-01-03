La premier Meloni è stata ospite del leader di Vox, Abascal, a Madrid, condividendo un momento informale a bordo di una Mini. Nel video, Meloni si presenta come copilota di una

“Qui, come copilota di una chica valiente che sta cambiando il mondo. Sono orgoglioso di darle il benvenuto in questo nuovo anno in Spagna, a Madrid e a casa mia”. Lo scrive sui social il leader di Vox e presidente dei Patrioti, Santiago Abascal, pubblicando un breve video dove compare seduto a fianco a Giorgia Meloni, alla guida di una Mini rossa. “È stato motivo di orgoglio iniziare il nuovo anno accogliendo nella nostra casa una grande amica, e un pilota ancora più grande, che sta cambiando l’Italia e il mondo. Sempre benvenuta in Spagna, Giorgia Meloni”, aggiunge Abascal postando una foto con compagna e figlio e la presidente del Consiglio italiana a casa sua, con Un’amico è così di Laura Pausini come colonna sonora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni a Madrid a casa del leader di Vox Abascal: il video con la premier alla guida di una Mini

