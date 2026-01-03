Medici di famiglia messi in mora dalla Regione Puglia | Chiesti 23 milioni di euro atteggiamento antisindacale

La Regione Puglia ha messo in mora i medici di famiglia, chiedendo 23 milioni di euro, denunciando un atteggiamento antisindacale. La situazione deriva da misure adottate unilateralmente dagli uffici regionali, senza consultare le parti sociali, in violazione degli accordi e delle normative vigenti. Questa vicenda evidenzia tensioni tra istituzioni e professionisti, sollevando preoccupazioni sulla corretta applicazione delle normative nel settore sanitario.

"L'adozione ripetuta di misure decise unilateralmente da parte degli uffici regionali, senza la consultazione delle parti sociali e in violazione dell'Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale e della normativa sui pediatri di libera scelta, è gravissimo e manifesta un atteggiamento.

La Regione chiede indietro a medici di famiglia e pediatri oltre 31 milioni - Tutto parte da alcune quote erogate ai medici dal 2016 al 2024, in seguito all'aggiornamento delle somme percepite dai sanitari per ogni si ...