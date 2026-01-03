Medici di famiglia messi in mora dalla Regione Puglia | Chiesti 23 milioni di euro atteggiamento antisindacale
La Regione Puglia ha messo in mora i medici di famiglia, chiedendo 23 milioni di euro, denunciando un atteggiamento antisindacale. La situazione deriva da misure adottate unilateralmente dagli uffici regionali, senza consultare le parti sociali, in violazione degli accordi e delle normative vigenti. Questa vicenda evidenzia tensioni tra istituzioni e professionisti, sollevando preoccupazioni sulla corretta applicazione delle normative nel settore sanitario.
“L’adozione ripetuta di misure decise unilateralmente da parte degli uffici regionali, senza la consultazione delle parti sociali e in violazione dell’Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale e della normativa sui pediatri di libera scelta, è gravissimo e manifesta un atteggiamento. 🔗 Leggi su Baritoday.it
La Regione chiede indietro a medici di famiglia e pediatri oltre 31 milioni - Tutto parte da alcune quote erogate ai medici dal 2016 al 2024, in seguito all'aggiornamento delle somme percepite dai sanitari per ogni si ... rainews.it
Medici di famiglia. Fimmg: “Bene arrivo Atto indirizzo ma pronti a mettere in mora Regioni su bandi 2023-2026 per i corsi di formazione” - Il sindacato plaude l’ok del Comitato di Settore al nuovo atto per il rinnovo della convenzione (manca ora il semaforo verde del Governo) ma non molla la presa: “I problemi da superare per sostenere ... quotidianosanita.it
Medici famiglia. Rocca: “Dipendenti Ssn? Chissà, non decidono sindacati” - Sulla riforma della medcina di famiglia, ha detto il governatore del Lazio, le Regioni stanno lavorando su una bozza che va condivisa. quotidianosanita.it
