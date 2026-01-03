Medici di base irreperibili nei prefestivi Toscana nel mezzo della riforma è il caos

In Toscana, durante i prefestivi, molti medici di base risultano irreperibili, creando disagi ai cittadini. La riforma in corso della sanità territoriale, ancora in fase di definizione, ha contribuito a un quadro di incertezza e difficoltà operative. La situazione evidenzia le sfide attuali nel garantire un’assistenza sanitaria efficace e tempestiva, con personale sanitario sotto pressione e cittadini senza adeguate risposte alle proprie esigenze di salute.

Firenze, 3 gennaio 2026 – Dispiace dirlo, ma la musica non cambia. In mezzo al guado della riforma che si spera (pur senza certezze) farà funzionare la sanità territoriale, trovare risposte alle necessità di salute per i cittadini è un mezzo calvario, condiviso con il personale sanitario in servizio, oberato di richieste d'aiuto. Feste rovinate (e sotto le coperte): tutti a letto con l'influenza. Febbre alta e dolori: quanto dura, sintomi, consigli Un mix micidiale ha causato l'ennesimo e ormai rituale sovraffollamento dei pronto soccorso e uno spaventoso ingorgo di chiamate alla guardia medica (la cosiddetta continuità assistenziale).

