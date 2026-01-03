McKennie dopo Juve Lecce | Speravo che il mio gol servisse per vincere Poi il commento da vero leader su David

Dopo la partita tra Juventus e Lecce, McKennie ha commentato il suo gol, esprimendo la speranza che potesse contribuire alla vittoria. Il centrocampista ha inoltre analizzato le difficoltà offensive e ha difeso i compagni di reparto, dimostrando leadership e attenzione ai dettagli. Le sue parole riflettono un approccio sobrio e consapevole, in linea con l’impegno mostrato in campo e il desiderio di migliorare sempre.

McKennie dopo Juve Lecce, l’analisi del centrocampista sulle difficoltà in zona gol e la difesa dei compagni di reparto. La Juventus impatta contro il muro del Lecce e l’Allianz Stadium deve accontentarsi di un pareggio che sta stretto per la mole di gioco prodotta. Al termine di una sfida dominata ma non chiusa, Weston McKennie si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare l’1-1 finale. Il texano, tornato al gol con un inserimento dei suoi, ha vestito i panni del leader, mettendo da parte la soddisfazione personale per focalizzarsi sul risultato collettivo mancato e sulle difficoltà di concretizzazione che stanno frenando il cammino della squadra di Luciano Spalletti in questa fase delicata della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

