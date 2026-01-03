McKennie a Sky | Speravo che il mio gol servisse per vincere Poi il commento da vero leader su David

Weston McKennie, intervistato da Sky, ha commentato il suo gol contro il Lecce, esprimendo la speranza che fosse decisivo per la vittoria. Il centrocampista ha poi evidenziato l'importanza della collaborazione tra i compagni di squadra, offrendo una prospettiva da vero leader. Le sue parole riflettono impegno e attenzione verso il gruppo, sottolineando l'importanza di lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi della squadra.

McKennie dopo Juve Lecce, l'analisi del centrocampista sulle difficoltà in zona gol e la difesa dei compagni di reparto. La Juventus impatta contro il muro del Lecce e l'Allianz Stadium deve accontentarsi di un pareggio che sta stretto per la mole di gioco prodotta. Al termine di una sfida dominata ma non chiusa, Weston McKennie si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare l'1-1 finale. Il texano, tornato al gol con un inserimento dei suoi, ha vestito i panni del leader, mettendo da parte la soddisfazione personale per focalizzarsi sul risultato collettivo mancato e sulle difficoltà di concretizzazione che stanno frenando il cammino della squadra di Luciano Spalletti in questa fase delicata della stagione.

