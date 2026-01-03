Matuzalem, ex centrocampista della Lazio, ha condiviso alcuni dettagli sulla sua carriera, ricordando un episodio in cui chiese informazioni sulla prossima partita contro la Juventus. Durante il colloquio, ebbe anche l’occasione di incontrare l’allenatore Luciano Spalletti. Le sue parole offrono uno sguardo interessante sui retroscena delle dinamiche tra i protagonisti del calcio italiano.

Matuzalem, ex centrocampista della Lazio, ha parlato così anche di Juventus e di Luciano Spalletti. Le sue dichiarazioni. Francelino Matuzalem a La Gazzetta dello Sport si è raccontato in una lunga intervista a cuore aperto. Ecco le parole dell’ex centrocampista Lazio anche sulla Juventus e su Luciano Spalletti. JUVE LECCE LIVE L’ARRIVO IN EUROPA «La prima tappa fu il Napoli, estate 1999. Filippo Fusco mi vide giocare al Mondiale U20 col Brasile. C’era anche Ronaldinho, che già palleggiava con le arance. Avevo 19 anni. Dopo un paio di partite chiesi quando avremmo giocato contro Juve e Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Matuzalem svela i retroscena: «Dopo un paio di partite chiesi quando avremmo giocato contro la Juve… E quella volta incontrai Spalletti»

