Mattoni europei Gruppo di lettura nelle Feltrinelli

Nel 2026, le librerie Feltrinelli ospiteranno il Gruppo di Lettura “Mattoni” di Ilenia Zodiaco, alla sua sesta edizione. Il progetto combina un percorso online, attraverso approfondimenti nella newsletter Inside Books, e incontri dal vivo presso le librerie, offrendo un’occasione di confronto e comunità tra lettori. Una proposta che unisce dimensione digitale e presenza fisica per condividere la passione per la letteratura.

Nel 2026 le librerie Feltrinelli ospiteranno il Gruppo di Lettura "Mattoni" di Ilenia Zodiaco, progetto alla sesta edizione che si articola in due anime complementari: da un lato una dimensione online, in cui la creator accompagna lettrici e lettori attraverso approfondimenti letterari dedicati ai grandi "Mattoni" all'interno di Inside Books, newsletter da lei curata e oggi la più seguita in ambito culturale, prodotta da NightReview e NR edizioni; dall'altro una dimensione fisica e condivisa, un'esperienza dal vivo di incontro, confronto e comunità. L'edizione è dedicata ai classici europei e i titoli selezionati dalla creator sono David Copperfield di Dickens, La vagabonda di Colette, La fiera delle vanità di Thackeray, Notre-Dame de Paris di Hugo, Cime tempestose di Brontë, La montagna incantata di Thomas Mann.

