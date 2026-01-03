Matteo Arnaldi apre il 2026 con una vittoria nelle qualificazioni di Brisbane. Il tennista ligure ha superato il primo turno dell’ATP 250, avanzando così verso il tabellone principale. La partita, caratterizzata da una lunga maratona contro un avversario francese, segna un inizio promettente per il suo cammino nel torneo. Ora, Arnaldi si prepara a confrontarsi con le prossime sfide per ottenere un posto nel quadro principale.

Comincia con una vittoria il 2026 di Matteo Arnaldi. Il tennista ligure ha superato il primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Brisbane ed ora va a caccia del tabellone principale. L’azzurro, testa di serie numero uno, ha superato il francese Hugo Gaston in tre set al termine di una maratona di due ore e mezza di gioco con il punteggio di 6-1 5-7 7-6. Arnaldi affronterà ora l’australiano Rinky Hijikata, che ha usufruito di una wild card degli organizzatori. Una partita da 10 ace e 5 doppi falli per Arnaldi, che ha vinto il 72% dei punti con la prima di servizio ed il 42% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Arnaldi avanza nelle qualificazioni a Brisbane: maratona logorante con un francese

