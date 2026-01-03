Martinengo caccia ai fondi | servono 70mila euro per il recupero degli affreschi settecenteschi nel cimitero monumentale

A Martinengo, prosegue il recupero degli affreschi settecenteschi nel cimitero monumentale, uno dei più antichi della Bergamasca, risalente al 1730. Per completare i lavori di manutenzione straordinaria, sono necessari circa 70.000 euro. Questa fase finale mira a preservare il patrimonio storico e artistico del cimitero, contribuendo alla tutela del patrimonio culturale locale.

Martinengo. È entrato nella fase conclusiva l’intervento di manutenzione straordinaria al cimitero monumentale, uno dei più antichi della Bergamasca, con origini che risalgono al 1730. I lavori, avviati nelle scorse settimane, puntano al recupero delle parti ammalorate e alla valorizzazione di un patrimonio storico e architettonico di rilievo. Gli interventi hanno riguardato in particolare gli intonaci deteriorati all’interno dell’area dei loculi, danneggiati da infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura. Sono state ripristinate le superfici e completate le tinteggiature. Parallelamente è stata effettuata la pulizia dell’area verde esterna e sul lato est internamente del cimitero, con la rimozione dei depositi di macerie accumulati a ridosso della recinzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

