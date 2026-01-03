Martedì la finale di Coppa Italia Di fronte K Sport e Tolentino Tizi | Faremo una grande prova

Martedì si disputa la finale di Coppa Italia di Eccellenza tra K Sport e Tolentino, al

"Pronti a giocarci la partita più importante dell’anno in una cornice da categoria superiore". Così Lorenzo Tizi, capitano del Tolentino, sulla finale di Coppa Italia di Eccellenza in programma martedì 6 gennaio contro il K Sport Montecchio Gallo, si giocherà al "Bianchelli" di Senigallia. La formazione cremisi, che ha ripreso ieri gli allenamenti in vista dell’ultimo atto di Coppa, punta al colpo grosso contro la temibile compagine pesarese per regalarsi un trofeo oltre che la strada degli spareggi per salire di categoria. "Ci giocheremo una finale tanto desiderata quanto complessa, sappiamo – dice il capitano del Tolentino – quanto sarà difficile fare risultato contro il K Sport, ma abbiamo già dimostrato in campionato di poterli mettere in difficoltà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

