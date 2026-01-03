Marocco-Tanzania Coppa d’Africa 04-01-2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Marocco e Tanzania, valido per gli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2026, si disputa il 4 gennaio alle ore 17:00. Il Marocco, guidato da Regragui, ha conquistato il primo posto nel girone con alcune difficoltà. In questa analisi, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per questa importante sfida continentale.

Promosso da primo del girone non senza qualche difficoltà nel percorso il Marocco di Regragui è impegnato negli ottavi di finale di coppa d'Africa contro la Tanzania. Sono 7 i punti fatti su 9 con 6 gol segnati e uno solo subito, tutti segnati dal duo Brahim Diaz e El Kaabi per i leoni dell'Atlas. Unico mezzo passo falso contro il Mali, unico avversario di rango affrontato sinora.

