Marocco-Tanzania Coppa d’Africa 04-01-2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Marocco e Tanzania, valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2026, si disputerà il 4 gennaio alle ore 17:00. Dopo aver concluso il girone al primo posto, il Marocco di Regragui affronta la Tanzania in una sfida che promette equilibrio tra le formazioni. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per un incontro da seguire con attenzione.

Promosso da primo del girone non senza qualche difficoltà nel percorso il Marocco di Regragui è impegnato negli ottavi di finale di coppa d’Africa contro la Tanzania. Sono 7 i punti fatti su 9 con 6 gol segnati e uno solo subito, tutti segnati dal duo Brahim Diaz e El Kaabi per i leoni dell’Atlas. Unico mezzo passo falso contro il Mali, unico avversario di rango affrontato sinora. I taifa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

