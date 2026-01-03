Marion Bartoli | Sinner si sforzò di alzarsi e venne verso di me Ero in stato di shock

Marion Bartoli, ex tennista francese, ha condiviso i momenti successivi alla finale del Roland Garros che ha visto Jannik Sinner sconfitto da Carlos Alcaraz. Nel racconto, Bartoli descrive come Sinner, nonostante lo shock della sconfitta, si sforzò di alzarsi e avvicinarsi a lei. Un episodio che offre uno sguardo sulla resilienza del giovane atleta in un momento di grande pressione e delusione.

