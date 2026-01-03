Marion Bartoli | Sinner si sforzò di alzarsi e venne verso di me Ero in stato di shock

Marion Bartoli, ex tennista francese, ha condiviso i momenti successivi alla finale del Roland Garros che ha visto Jannik Sinner sconfitto da Carlos Alcaraz. Nel racconto, Bartoli descrive come Sinner, nonostante lo shock della sconfitta, si sforzò di alzarsi e avvicinarsi a lei. Un episodio che offre uno sguardo sulla resilienza del giovane atleta in un momento di grande pressione e delusione.

Marion Bartoli perentoria sul divorzio tra Alcaraz e Ferrero: “Perde una guida importante e se Sinner vince…” - A partire dal 2 gennaio, la United Cup darà inizio ufficialmente al massimo circuito, mentre il primo evento di ... oasport.it

“Alcaraz farà la fine di Borg”, la grande paura di Marion Bartoli, poi la clamorosa rivelazione su Sinner - Senza una struttura solida, il rischio è un addio precoce come quello di Björn Borg ... sport.virgilio.it

Marion Bartoli offre una chiave di lettura interessante sul divorzio tra Alcaraz e Ferrero, essendo stata testimone del lavoro svolto a Dubai da Jannik Sinner - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.