Marco Sala rinforza la difesa dell’Avellino | contratto fino al 2028
L’US Avellino 1912 annuncia l’acquisizione di Marco Sala dal Como 1907, con contratto fino al 2028. Il difensore passa ufficialmente alla squadra irpina a titolo definitivo, rafforzando il reparto difensivo. Questa operazione si inserisce nella strategia del club di consolidare la rosa per la stagione in corso. Marco Sala, nato nel 1998, vanta esperienze in diverse società italiane, portando competenza e solidità alla squadra.
