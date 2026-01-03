Marco Rubio nuovo presidente del Venezuela? Elon Musk non sta nella pelle | Approvo al 100%

Recenti sviluppi in Venezuela vedono Marco Rubio come possibile nuovo presidente del paese, una notizia che ha attirato l'attenzione di figure come Elon Musk. Con l'operazione Absolute Resolve, il presidente Nicolás Maduro è stato catturato dagli Stati Uniti e trasferito a New York, lasciando il Venezuela in una fase di incertezza politica. Questa situazione solleva interrogativi sulle future dinamiche del paese e sull'impatto internazionale di tali eventi.

Con l' operazione Absolute Resolve, il Venezuela si ritrova improvvisamente senza il suo presidente, Nicolas Maduro, catturato dagli Stati Uniti e portato a New York. A questo punto la questione più pressante è una: chi governerà il Paese sudamericano? I fedelissimi dell'eredità politica chavista, rimasti orfani del proprio leader, resistono e puntano a creare un nuovo esecutivo. Ma Donald Trump ha per la testa un'idea ben diversa: « Governeremo noi il Paese. Stiamo designando delle persone, vi faremo sapere chi sono», ha detto in conferenza stampa. Aggiungendo che, «alcune di quelle persone sono in questa stanza».

