Marco Panieri in Vaticano udienza da Papa Leone | Sindaci vicini ai cittadini

Il sindaco Marco Panieri, in qualità di presidente regionale dell’Anci, ha partecipato a un’udienza privata in Vaticano con Papa Leone XIV, rappresentando l’Associazione nazionale dei Comuni italiani. L’incontro ha sottolineato l’importanza della vicinanza tra amministratori locali e cittadini, nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità di ciascuno. Un momento di confronto che rafforza il ruolo delle istituzioni comunali nel territorio.

Imola, 3 gennaio 2025 – C'era anche il sindaco Marco Panieri, nelle vesti di presidente regionale dell'Anci, all'udienza privata concessa da Papa Leone XIV all'Associazione nazionale dei Comuni italiani, nei giorni scorsi in Vaticano. L'appuntamento rientra nella tradizione ormai consolidata delle udienze tra l'Anci e i Pontefici, avviata ai tempi di San Giovanni Paolo II e caratterizzata da un costante richiamo al ruolo delle istituzioni locali sui temi della solidarietà, della pace e dell'attenzione alle fasce più fragili della popolazione. Nel corso dell'incontro, l'Anci ha presentato al Santo Padre una raccolta fondi condivisa a livello nazionale, destinata a sostenere interventi concreti a favore dei bambini colpiti dai conflitti in corso, in particolare in Ucraina e in Terra Santa.

