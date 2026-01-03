Marchirolo | fa irruzione in casa dell’ex e le porta via documenti e cellulare arrestato

A Marchirolo, il 3 gennaio 2025, un uomo è stato arrestato dopo aver fatto irruzione nell’abitazione dell’ex compagna, minacciandola e sottraendole documenti e cellulare. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’individuo, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’episodio evidenzia l’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di violenza domestica e di tutela delle vittime.

Marchirolo, 3 gennaio 2025 – Fa irruzione in casa della ex compagna, la minaccia e le porta via carta d’identità e telefono cellulare. Poi se la batte. E spunta anche il mistero di una pistola che, a detta della vittima dell’aggressione, le sarebbe stata sventolata sotto il naso. Un uomo di 33 anni, ben noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Luino (stazioni di Marchirolo e Lavena Ponte Tresa, con i colleghi del nucleo radiomobile). L’attacco. L’aggressione risale alla mattinata del 31 dicembre, seguita a un acceso diverbio fra gli ex componenti della coppia, scatenatosi dopo la “brutta sorpresa” riservata dall’uomo alla donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marchirolo: fa irruzione in casa dell’ex e le porta via documenti e cellulare, arrestato Leggi anche: Voghera, si avvicina all'ex moglie (nonostante il divieto) e le porta via contanti e cellulare: arrestato Leggi anche: Esce di casa senza cellulare e documenti e scompare, il figlio lancia un appello: “Aiutatemi a trovare papà” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Marchirolo: fa irruzione in casa dell’ex e le porta via documenti e cellulare, arrestato - Dell’arma, però, dopo perquisizione nell’abitazione dell’indagato, non sono state trovate tracce ... ilgiorno.it

Fa irruzione in casa della ex e picchia lei e il compagno, preso - Ha sfondato la porta dell'abitazione della ex con un palo di legno e ha aggredito lei e il giovane con il quale la donna era in compagnia: è successo in Val Fortore, in provincia di Benevento, dove i ... ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.