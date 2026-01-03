Marche oggi partono i saldi | Sono decisivi per il commercio

Da ilrestodelcarlino.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 3 gennaio, nelle Marche prende avvio la stagione dei saldi invernali, un momento importante per il commercio locale. Questa periodica occasione di sconto rappresenta un’opportunità sia per i consumatori che per le attività commerciali di rilanciare il proprio giro d’affari, contribuendo a mantenere vivo il settore e a favorire un avvio di anno positivo.

Parte oggi, 3 gennaio, la stagione dei saldi invernali nelle Marche, uno degli appuntamenti commerciali più rilevanti dell’inizio dell’anno. Le vendite di fine stagione proseguiranno fino al primo marzo, secondo quanto stabilito dalla giunta regionale. Secondo le stime di Confcommercio Marche, elaborate dall’Ufficio Studi Confcommercio sulla base dei dati storici e delle dinamiche regionali dei consumi, la spesa media prevista è pari a circa 130 euro a persona e 290 euro a famiglia. Confcommercio Marche sottolinea come i saldi invernali "rappresentino un passaggio decisivo per il commercio regionale, non solo per l’impatto economico diretto, ma anche per il valore che assumono in termini di fiducia, vivacità urbana e qualità dell’offerta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

marche oggi partono i saldi sono decisivi per il commercio

© Ilrestodelcarlino.it - Marche, oggi partono i saldi : "Sono decisivi per il commercio"

Leggi anche: Commercio: sabato 3 gennaio partono i saldi invernali a Parma

Leggi anche: Partono i saldi a zero

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Marche, oggi partono i saldi : Sono decisivi per il commercio; Saldi 2026, ecco quando iniziano: valgono 6 miliardi ma l'effetto è indebolito da pre-saldi e sconti anticipati; Domani partono i saldi invernali, Confcommercio: «Spesa di 130 euro a testa e 290 a famiglia, fiducia in ripresa»; Saldi gennaio 2026, quando iniziano: le date regione per regione.

marche oggi partono saldiMarche, oggi partono i saldi : "Sono decisivi per il commercio" - Confcommercio Marche sottolinea come i saldi invernali "rappresentino un passaggio decisivo per il commercio regionale, non solo per l’impatto economico diretto, ma anche per il valore che assumono in ... ilrestodelcarlino.it

marche oggi partono saldiPesaro, partono i saldi. Da oggi caccia all’affare ma negozianti scettici: «Troppo presto» - PESARO Da oggi al via i saldi invernali, per i clienti parte così la caccia all’affare, ma i commercianti sono scettici sull’efficacia della bombola ... corriereadriatico.it

marche oggi partono saldiDomani partono i saldi invernali, Confcommercio: «Spesa di 130 euro a testa e 290 a famiglia, fiducia in ripresa» - 130 euro a testa, 290 per ogni famiglia: è la spesa stimata da Confcommercio Marche in occasione della stagione dei saldi invernali, che nella nostra regione parte domani, ... msn.com

26 anni di consigli aziendali brutalmente onesti in 3 ore

Video 26 anni di consigli aziendali brutalmente onesti in 3 ore

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.