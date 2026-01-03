Marche oggi partono i saldi | Sono decisivi per il commercio

Oggi, 3 gennaio, nelle Marche prende avvio la stagione dei saldi invernali, un momento importante per il commercio locale. Questa periodica occasione di sconto rappresenta un’opportunità sia per i consumatori che per le attività commerciali di rilanciare il proprio giro d’affari, contribuendo a mantenere vivo il settore e a favorire un avvio di anno positivo.

Parte oggi, 3 gennaio, la stagione dei saldi invernali nelle Marche, uno degli appuntamenti commerciali più rilevanti dell’inizio dell’anno. Le vendite di fine stagione proseguiranno fino al primo marzo, secondo quanto stabilito dalla giunta regionale. Secondo le stime di Confcommercio Marche, elaborate dall’Ufficio Studi Confcommercio sulla base dei dati storici e delle dinamiche regionali dei consumi, la spesa media prevista è pari a circa 130 euro a persona e 290 euro a famiglia. Confcommercio Marche sottolinea come i saldi invernali "rappresentino un passaggio decisivo per il commercio regionale, non solo per l’impatto economico diretto, ma anche per il valore che assumono in termini di fiducia, vivacità urbana e qualità dell’offerta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

