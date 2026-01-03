Marche oggi partono i saldi | Sono decisivi per il commercio
Oggi, 3 gennaio, nelle Marche prende avvio la stagione dei saldi invernali, un momento importante per il commercio locale. Questa periodica occasione di sconto rappresenta un’opportunità sia per i consumatori che per le attività commerciali di rilanciare il proprio giro d’affari, contribuendo a mantenere vivo il settore e a favorire un avvio di anno positivo.
Parte oggi, 3 gennaio, la stagione dei saldi invernali nelle Marche, uno degli appuntamenti commerciali più rilevanti dell’inizio dell’anno. Le vendite di fine stagione proseguiranno fino al primo marzo, secondo quanto stabilito dalla giunta regionale. Secondo le stime di Confcommercio Marche, elaborate dall’Ufficio Studi Confcommercio sulla base dei dati storici e delle dinamiche regionali dei consumi, la spesa media prevista è pari a circa 130 euro a persona e 290 euro a famiglia. Confcommercio Marche sottolinea come i saldi invernali "rappresentino un passaggio decisivo per il commercio regionale, non solo per l’impatto economico diretto, ma anche per il valore che assumono in termini di fiducia, vivacità urbana e qualità dell’offerta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Commercio: sabato 3 gennaio partono i saldi invernali a Parma
Leggi anche: Partono i saldi a zero
Marche, oggi partono i saldi : Sono decisivi per il commercio; Saldi 2026, ecco quando iniziano: valgono 6 miliardi ma l'effetto è indebolito da pre-saldi e sconti anticipati; Domani partono i saldi invernali, Confcommercio: «Spesa di 130 euro a testa e 290 a famiglia, fiducia in ripresa»; Saldi gennaio 2026, quando iniziano: le date regione per regione.
Marche, oggi partono i saldi : "Sono decisivi per il commercio" - Confcommercio Marche sottolinea come i saldi invernali "rappresentino un passaggio decisivo per il commercio regionale, non solo per l’impatto economico diretto, ma anche per il valore che assumono in ... ilrestodelcarlino.it
Pesaro, partono i saldi. Da oggi caccia all’affare ma negozianti scettici: «Troppo presto» - PESARO Da oggi al via i saldi invernali, per i clienti parte così la caccia all’affare, ma i commercianti sono scettici sull’efficacia della bombola ... corriereadriatico.it
Domani partono i saldi invernali, Confcommercio: «Spesa di 130 euro a testa e 290 a famiglia, fiducia in ripresa» - 130 euro a testa, 290 per ogni famiglia: è la spesa stimata da Confcommercio Marche in occasione della stagione dei saldi invernali, che nella nostra regione parte domani, ... msn.com
26 anni di consigli aziendali brutalmente onesti in 3 ore
Prosegue alla grande il Capodanno nelle Marche oggi visita allo splendido Presepe di San Marco a Fano un'opera dalle emozioni travolgenti...e per domani la nostra capitana ha preparato un nuovo extra programma... continuano le sorprese - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.