Maranello per i caregiver e gli over 80 tariffe agevolate per il nuoto e la ginnastica dolce

A Maranello, sono in arrivo tariffe agevolate per il nuoto e la ginnastica dolce dedicate a caregiver riconosciuti dal Comune e a cittadini over 80. Le nuove agevolazioni mirano a favorire il benessere e l’attività fisica delle categorie più fragili, offrendo opportunità accessibili per mantenersi in forma e migliorare la qualità della vita. Le iniziative saranno presto operative, contribuendo a promuovere uno stile di vita più sano e inclusivo.

Per i caregiver riconosciuti dal Comune e per gli ultraottantenni ci saranno presto nuove agevolazioni sulle tariffe per attività legate al benessere.Proseguono così le azioni di potenziamento del welfare di comunità avviate dall'Amministrazione maranellese, che alcune settimane fa - tra i primi.

