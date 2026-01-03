Manufatti all’uncinetto e solidarietà ricavati 1000 euro da devolvere ai ragazzi autistici

Un gesto di solidarietà attraverso manufatti all’uncinetto ha permesso di raccogliere 1.000 euro da destinare ai ragazzi autistici. Questa iniziativa simbolica rappresenta un impegno concreto, unendo creatività e solidarietà per supportare progetti dedicati. Un piccolo contributo che testimonia come il tempo condiviso e l’attenzione possano fare la differenza nella vita di chi ha bisogno di assistenza.

Un assegno simbolico, un bonifico concreto da mille euro e una storia di relazioni, tempo condiviso e solidarietà. È il risultato dell'attività del gruppo Intrecci solidali, realtà nata a Poggio Renatico e oggi inserita all'interno della pro loco di Poggio Renatico, che da oltre un anno e mezzo.

