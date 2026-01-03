Manovra svolta per le pensioni | addio a Quota 103 e Opzione Donna si lavora un mese in più nel 2027 | lo scenario

La recente manovra introduce importanti modifiche al sistema pensionistico, eliminando Quota 103 e l’Opzione Donna. Dal 2027, sarà richiesto un mese in più di lavoro all’anno, salvo ulteriori variazioni. Queste disposizioni rappresentano un cambiamento significativo per i lavoratori e le future strategie di pensionamento, richiedendo un’attenta valutazione delle proprie scelte previdenziali e di carriera.

L'addio a Quota 103 per l'anticipo pensionistico, la spinta alla previdenza integrativa e, fino a disposizioni contrarie, il mese in più al lavoro dal 2027: la manovra riscrive la. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Manovra, svolta per le pensioni: addio a Quota 103 e Opzione Donna, si lavora un mese in più nel 2027: lo scenario Leggi anche: Le novità sulle pensioni nella Manovra e l’aiuto per gli over 70, cosa succede a Quota 103 e Opzione Donna: dal 2027 addio al lavoro più tardi Leggi anche: Pensioni, addio a Quota 103 e Opzione donna? Cosa non c'è nella manovra Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Addio a quota 103 e Opzione donna, aumento dell’età pensionabile e spinta ai fondi: le novità in…; Pensioni, la manovra cambia rotta: addio a Quota 103, più previdenza integrativa e tre mesi in più di lavoro; Pensioni 2025: la manovra divisa tra strette e adii; Pensioni 2026: addio a Quota 103 e Opzione Donna, quali sono gli altri anticipi rimasti in vigore?. Manovra, svolta per le pensioni: addio a Quota 103 e Opzione Donna, si lavora un mese in più nel 2027: lo scenario - L'addio a Quota 103 per l'anticipo pensionistico, la spinta alla previdenza integrativa e, fino a disposizioni contrarie, il mese in più al lavoro dal 2027: la manovra riscrive ... corriereadriatico.it

Pensioni 2026, previsti nuovi aumenti: gli importi e le novità - Pensioni 2026: aumenti per effetto della perequazione, addio a Quota 103 e Opzione Donna, Ape Sociale confermata e requisiti in aumento dal 2027. catania.liveuniversity.it

Mini stretta sulla pensione anticipata: cosa cambia con la Manovra di Bilancio 2026 e come andare in pensione - Dal 2033, sarà ridotto il fondo per l’anticipo della pensione dei lavoratori usuranti, includendo ... trend-online.com

