Mamma e figlia morte per intossicazione | ancora mistero sulle cause

Restano ancora da chiarire le cause della morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni. Gli esami effettuati hanno escluso che si tratti di funghi velenosi o di topicidi. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, solleva domande sulle cause dell’intossicazione che ha portato alla tragica perdita delle due donne.

Restano ancora avvolte nel mistero le cause del decesso di Sara Di Vita (15 anni) e della madre Antonella Di Ielsi (50 anni), gli esami eseguiti escluderebbero che le due donne siano state uccise da funghi velenosi o da topicida. La Procura di Campobasso oltre a scoprire le cause della morte, vuole verificare se siano stati eseguiti tutti gli accertamenti del caso e se le dimissioni dopo gli accessi al pronto soccorso siano state corrette. Attualmente sono iscritte cinque persone nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mamma e figlia morte per intossicazione: ancora mistero sulle cause Leggi anche: Mamma e figlia morte per intossicazione a Campobasso: “Il padre migliora in ospedale, ma esami ancora in corso” Leggi anche: Mamma e figlia morte per intossicazione a Campobasso: “Il padre migliora in ospedale, ma esami ancora in corso” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Mamma e figlia morte per intossicazione, domani le autopsie; Intossicazione alimentare, morte mamma e figlia. Per due volte mandate via dal pronto soccorso; Mamma e figlia morte per intossicazione, indagati cinque medici; Mamma e figlia morte per intossicazione alimentare: i sospetti su vongole e funghi. Madre e figlia morte a Campobasso per intossicazione: i risultati degli esami - Madre e figlia trovate morte a Campobasso per una sospetta intossicazione: escluse due cause. urbanpost.it

Mamma e figlia morte a Campobasso, prime risposte da esami: “Esclusi da cause decesso funghi e veleno per topi” - La morte a Campobasso di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne Sara Di Vita: sarebbero esclusi quali possibili cause dell'intossicazione e dei decessi ... fanpage.it

Madre e figlia 15enne morte per una grave intossicazione alimentare a Campobasso, sospetti sui prodotti sott’olio - Madre e figlia 15enne morte per una grave intossicazione alimentare a Campobasso, sospetti sui prodotti sott'olio ... blitzquotidiano.it

Anna Tatangelo mamma bis, è nata la figlia Beatrice - facebook.com facebook

Tragedia in #Molise: cinque indagati per la morte di mamma e figlia #intossicate ed emerge anche l'ipotesi di #farina con #topicida x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.