Le autopsie sui corpi di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, hanno escluso funghi e veleno per topi come cause delle morti. Le indagini puntano a chiarire se si sia trattato di un’intossicazione alimentare, avvenuta dopo la cena del 23 dicembre. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza degli alimenti e sull’origine dell’intossicazione.

Sia i funghi, che erano tra gli alimenti sequestrati, sia il veleno per top i sono stati esclusi quali possibili cause dei decessi di Sara Di Vita, 15 anni, e della mamma Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte probabilmente a seguito di intossicazione alimentare dopo la cena del 23 dicembre. La tragedia è avvenuta a Pietracatella, provincia di Campobasso, Molise. Questi i primi esiti delle analisi effettuate per fare luce su quanto accaduto. In queste ore la Squadra Mobile di Campobasso, guidata da Marco Graziano, ha effettuato una serie di nuovi interrogatori sentendo come testimoni sia persone del paese sia sanitari del Cardarelli e non solo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mamma e figlia morte intossicate, funghi e veleno per topi? No, cosa svela l'autopsia

Leggi anche: Mamma e figlia morte intossicate dopo la cena di Natale, spunta l'ipotesi del veleno per topi

Leggi anche: Mamma e figlia morte a Campobasso, prime risposte da esami: “Esclusi da cause decesso funghi e veleno per topi”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mamma e figlia morte intossicate a Campobasso, indagati 5 medici; Autopsia mamma e figlia intossicate. Nessuna pista esclusa, neanche avvelenamento da parte di terzi; Madre e figlia morte intossicate a Campobasso, sospetti sui prodotti sott'olio. Non escluso l'avvelenamento da parte di terzi; Morte intossicate mamma e figlia, cinque sanitari indagati. Gli alimenti sospetti della cena.

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita morte intossicate. Esclusi funghi e veleno per topi per la morte di mamma e figlia dopo la cena di Natale - Non ci sarebbero né i funghi né il veleno per topi tra le possibili cause del decesso di Antonella Di Ielsi e Sara Di ... ilgazzettino.it