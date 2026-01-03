Mamma e figlia morte intossicate funghi e veleno per topi? No cosa svela l' autopsia

Le autopsie sui corpi di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, hanno escluso funghi e veleno per topi come cause delle morti. Le indagini puntano a chiarire se si sia trattato di un’intossicazione alimentare, avvenuta dopo la cena del 23 dicembre. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza degli alimenti e sull’origine dell’intossicazione.

Sia i funghi, che erano tra gli alimenti sequestrati, sia il veleno per top i sono stati esclusi quali possibili cause dei decessi di  Sara Di Vita, 15 anni, e della mamma Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte probabilmente a seguito di intossicazione alimentare dopo la cena del 23 dicembre. La tragedia è avvenuta a Pietracatella, provincia di Campobasso, Molise. Questi i primi esiti delle analisi effettuate per fare luce su quanto accaduto. In queste ore la Squadra Mobile di Campobasso, guidata da Marco Graziano, ha effettuato una serie di nuovi interrogatori sentendo come testimoni sia persone del paese sia sanitari del Cardarelli e non solo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

