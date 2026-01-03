Il nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, si è insediato da poche ore, ma già si trova al centro di tensioni internazionali, con Israele che lo accusa di antisemitismo. Nel frattempo, il Comune avvia i primi progetti per le case popolari, segnando l’inizio del suo mandato con una serie di sfide e impegni importanti per la città.

Si è insediato da poche ore e già gli strali di Israele colpiscono il nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani. Il ministero degli Esteri israeliano ha infatti accusato Mamdani di antisemitismo dopo la revoca da parte del primo cittadino di alcuni ordini esecutivi emanati dal predecessore Eric Adams, tra i quali quelli che sostenevano Israele. Gli ordini esecutivi ritirati da Mamdani. Le misure vietavano al Comune politiche punitive come boicottaggi e disinvestimenti e recepivano la definizione Ihra di antisemitismo. “Nel suo primo giorno da sindaco, Mamdani mostra il suo vero volto: cancella la definizione Ihra e rimuove i limiti al boicottaggio di Israele. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Mamdani, neanche il tempo di giurare che già Israele lo attacca: “Da lui benzina antisemita”. Intanto il sindaco di New York vara i primi progetti per le case popolari

Leggi anche: Elezioni New York, oggi si vota per il nuovo sindaco, Trump contro Mamdani: “Neanche un dollaro se vince lui”

Leggi anche: Che Tempo Che Fa, la letterina Littizzetto al nuovo sindaco di New York Mamdani

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'onda di Mamdani, il risveglio di Obama (e il fattore che spaventa davvero Trump): i 3 messaggi del voto a New York - La grande tenda, il caro vita, il cambiamento delle regole del gioco: alla luce della vittoria di Mamdani, socialista democratico nuovo sindaco di New York, e degli altri successi del partito dei ... corriere.it

Cosa significa essere di sinistra. Il neosindaco di New York, Zohran Mamdani, con un atto semplicissimo ma al tempo stesso potentissimo, appena insediatosi ha cancellato tutti gli ordini esecutivi a sostegno d’Isr@ele firmati all’ultimo minuto dal suo predeces - facebook.com facebook

SESSO & TOGHE. La supercasta si assolve #NewYork, #Mamdani e la giunta choc. Il suo vice è l’avvocato di al-Qaeda #Khamenei è pronto a scappare dall’ #Iran in Bielorussia La prima pagina Siamo in edicola #3gennaio #buongiornoatutti x.com