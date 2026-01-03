Maltrattamenti

A Foligno, un uomo di 44 anni, ricercato per maltrattamenti e con una pena di oltre un anno da scontare, è stato rintracciato e arrestato. Dopo essere stato individuato, è stato trasferito nel carcere di Spoleto. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo e tutela della sicurezza pubblica svolte dalle forze dell’ordine nella zona.

FOLIGNO - Ricercato da tempo perché deve scontare una pena di oltre un anno, pregiudicato di 44 anni rintracciato a Foligno, finisce in carcere a Spoleto. Nel pomeriggio del 31 dicembre, la polizia ha tratto in arresto un 44enne italiano destinatario di una sentenza definitiva di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, già noto agli agenti del commissariato di Foligno in ragione dei suoi precedenti per i reati di furto aggravato, truffa, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed appunto maltrattamenti in famiglia, è stato rintracciato in seguito ad una prolungata attività di ricerca nel quartiere di Sportella Marini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maltrattamenti Leggi anche: Donna racconta i presunti maltrattamenti Leggi anche: Maltrattamenti alla moglie. Cinquantenne assolto Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Presunti maltrattamenti in un asilo privato: due educatrici sospese per un anno; Condannato per maltrattamenti alla mamma finisce in carcere perché perseguita anche l'ex; Educatrici sotto accusa: Maltrattamenti ai bimbi; Maltrattamenti in famiglia e stalking, divieto di avvicinamento per un 40enne. 44enne arrestato a Perugia per maltrattamenti in famiglia, condanna definitiva eseguita dopo lunghe ricerche - Arrestato a Perugia un 44enne per maltrattamenti in famiglia: dovrà scontare oltre un anno di carcere per fatti avvenuti a Foligno. virgilio.it

Condanna per maltrattamenti - La polizia di Perugia ha arrestato un 44enne destinatario di una sentenza definitiva di condanna per maltrattamenti in famiglia. rainews.it

Rionero in Vulture (PZ), arrestato 66enne per maltrattamenti in famiglia - Arrestato 66enne per maltrattamenti nella notte di Capodanno a Rionero in Vulture. trmtv.it

Accusato di maltrattamenti, uomo allontanato dalla famiglia

#Polizia di #Foligno arresta 44enne condannato per violenze #arresto #Commissariato #condanna #controlli #maltrattamenti #operazione #prevenzione #reclusione #Spoleto #SportellaMarini #stupefacenti #territorio #violenzadomestica - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.