Maltempo allerta meteo gialla per temporali 4 gennaio 2026 | le regioni a rischio

Per domenica 4 gennaio 2026, la Protezione civile ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali, con rischio idraulico e idrogeologico in quattro regioni italiane. Questa comunicazione riguarda le aree più a rischio per garantire la prevenzione e la sicurezza della popolazione. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Per la giornata di domenica 4 gennaio, la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico su un totale di 4 regioni: ecco l’elenco. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1 novembre: le regioni a rischio Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 3 novembre: le regioni a rischio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Maltempo Emilia-Romagna, Senio sopra la soglia rossa. Disposte evacuazioni nel Ravennate; Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali 26 dicembre 2025: le regioni a rischio; Allerta meteo gialla in Emilia Romagna il 27 dicembre: ecco dove e perché. Previsioni; Meteo a Roma e nel Lazio: allerta gialla, maltempo fino a Natale. Migliora a Santo Stefano e Capodanno ma scendono le temperature. Maltempo, allerta meteo gialla per temporali 4 gennaio 2026: le regioni a rischio - Per la giornata di domenica 4 gennaio, la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico su un totale ... fanpage.it

Maltempo, allerta gialla per piogge in Molise il 4 gennaio - La Protezione civile regionale ha infatti emesso un bollettino con criticità gialla per domani 4 gennaio. ansa.it

Maltempo, domani allerta meteo gialla in Molise. Nel weekend arriva un’ondata di freddo sull’Italia - La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla in Molise: atteso sull'Italia l'arrivo di un fronte di aria fredda a partire dal weekend ... fanpage.it

Allerta Meteo, oggi sarà un sabato di maltempo in 2 regioni - facebook.com facebook

Maltempo in Toscana, arrivano vento a 100 all’ora e mareggiate: allerta gialla. Risveglio di Capodanno fino a -10° x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.