Malore sorprende ciclista dopo una salita morto docente in pensione
Un malore improvviso ha causato la morte di un ciclista durante una salita tra Monforte San Giorgio e San Pier Niceto. Dopo i primi accertamenti, si è appurato che la causa è stata un malore inatteso. La vittima è un uomo di età avanzata, noto anche come docente in pensione. L’evento ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle circostanze dell’accaduto.
Un malore dai primi accertamenti ha sorpreso un ciclista trovato morto ieri pomeriggio tra i comuni di Monforte San Giorgio e San Pier Niceto. Si chiamava Rosario Trio, 68 anni, il docente milazzese in pensione trovato senza vita. L'uomo dai rilievi di soccorritori e carabinieri aveva compiuto in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
