Malore sorprende ciclista dopo una salita morto docente in pensione

Un malore improvviso ha causato la morte di un ciclista durante una salita tra Monforte San Giorgio e San Pier Niceto. Dopo i primi accertamenti, si è appurato che la causa è stata un malore inatteso. La vittima è un uomo di età avanzata, noto anche come docente in pensione. L’evento ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle circostanze dell’accaduto.

