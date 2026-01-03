Malattia del bambino | 10 giorni di permesso annuali non retribuiti dai 4 ai 14 anni Novità in Legge di Bilancio 2026
La Legge di Bilancio 2026, in particolare il comma 220, introduce novità riguardanti i permessi per malattia dei figli. Da quest’anno, i genitori di bambini tra i 4 e i 14 anni potranno usufruire di 10 giorni di permesso annuali non retribuiti. Questa modifica mira a chiarire i limiti di età e durata dei permessi, offrendo una nuova possibilità di gestione delle assenze in caso di malattia dei figli.
Legge di Bilancio 2026: il comma 220 ridefinisce i limiti relativi ai giorni di permesso e all'età del bambino nel caso di malattia. La norma mira a favorire la genitorialità, migliorando la gestione flessibilità del rapporto tra vita privata e lavoro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
