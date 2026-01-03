Maiorca-Girona domenica 04 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Equilibrio a Son Moix?

Analisi della sfida tra Maiorca e Girona in programma domenica 4 gennaio 2026 alle 18:30. Si approfondiscono formazioni ufficiali, quote e pronostici, con attenzione all’equilibrio in campo. Il Girona, ancora in difficoltà dopo un avvio complicato, cerca di migliorare la propria posizione in classifica, mentre il Maiorca punta a consolidare il proprio rendimento. Un confronto importante per entrambe le squadre in un momento di ricerca di stabilità.

Il Girona sta provando con enorme difficoltà a mettere alle spalle il terribile inizio di stagione e togliersi dalle posizioni più complesse e calde della classifica: al momento i catalani sono terzultimi e hanno chiuso il 2025 con la sconfitta interna contro l’Atletico Madrid. Domenica sera faranno visita al Maiorca, che è leggermente più avanti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

