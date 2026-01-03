Analisi e pronostici sulla sfida tra Maiorca e Girona in programma domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18:30. La trasferta a Palma rappresenta un’occasione importante per i catalani, ancora alla ricerca di una svolta dopo un inizio di stagione difficile e l’ultima sconfitta contro l’Atletico Madrid. Ecco le formazioni, le quote e le previsioni per questa partita di La Liga.

Il Girona sta provando con enorme difficoltà a mettere alle spalle il terribile inizio di stagione e togliersi dalle posizioni più complesse e calde della classifica: al momento i catalani sono terzultimi e hanno chiuso il 2025 con la sconfitta interna contro l’Atletico Madrid. Domenica sera faranno visita al Maiorca, che è leggermente più avanti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Maiorca-Girona (domenica 04 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Trasferta a Palma per i catalani

