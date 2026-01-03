Maiorca-Girona domenica 04 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Equilibrio a Son Moix?

Analisi e pronostici sulla sfida tra Maiorca e Girona, in programma domenica 4 gennaio 2026 alle 18:30. Si tratta di un incontro importante per entrambe le squadre, con il Girona che cerca di risalire la classifica dopo un inizio di stagione difficile e una recente sconfitta interna contro l’Atletico Madrid. Ecco le formazioni, le quote e le previsioni per questa partita.

Il Girona sta provando con enorme difficoltà a mettere alle spalle il terribile inizio di stagione e togliersi dalle posizioni più complesse e calde della classifica: al momento i catalani sono terzultimi e hanno chiuso il 2025 con la sconfitta interna contro l’Atletico Madrid. Domenica sera faranno visita al Maiorca, che è leggermente più avanti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Liga, colpo salvezza per il Girona: Stuani manda ko il Maiorca - Un gol di Stuani, segnato al 10' del primo tempo della sfida contro il Maiorca, regala al Girona una vittoria importantissima in chiave salvezza. corrieredellosport.it

