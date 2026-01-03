Il calciomercato della Roma è un continuo susseguirsi di voci, trattative e aspettative che coinvolgono tifosi e addetti ai lavori. Ogni mossa, dall’arrivo di nuovi giocatori alle trattative in corso, contribuisce a creare un racconto collettivo che si svolge quotidianamente. In questo contesto, le dinamiche del mercato riflettono l’energia e l’incertezza che caratterizzano il mondo del calcio, rendendo ogni aggiornamento parte di una narrazione in evoluzione.

A Roma il calciomercato non è mai soltanto una trattativa: è una narrazione collettiva. È un telefono che vibra alle 23:47 per “un aggiornamento”, è un titolo che cambia in mezz’ora, è una diretta che passa dal “ci siamo” al “si complica” con la stessa naturalezza con cui la città passa dall’ironia alla rabbia. Ed è soprattutto una parola che qui pesa più di un comunicato: “ fatta ”. Perché nel romanzo giallorosso del mercato, la firma è l’ultimo fotogramma. Prima c’è sempre la suspense, spesso il colpo di scena. Negli anni, alcune storie sono diventate archetipi: lunghi corteggiamenti, dettagli da limare, sensazione di traguardo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Mai 'na gioia romanista: Malcom, Ríos, Sancho… e ora Raspadori

