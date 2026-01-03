Maduro una copia della sua casa | come sono riusciti a prenderlo

Il 3 gennaio, in Venezuela, le forze armate statunitensi hanno effettuato un’operazione che ha coinvolto la riproduzione fedele della residenza di Nicolas Maduro. Questa strategia ha permesso di prepararsi adeguatamente all’intervento, evidenziando l’attenzione ai dettagli e l’organizzazione dietro l’operazione. Di seguito, analizziamo come è stato possibile realizzare questa copia e quali implicazioni possono derivarne.

Per prepararsi all'operazione di oggi, sabato 3 gennaio, in Venezuela, le forze armate statunitensi avrebbero costruito una copia dell'abitazione in cui si trovava il presidente Nicolas Maduro. Lo ha rivelato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista all'emittente Fox News. Parlando al programma Fox & Friends Weekend, Trump ha spiegato che l'operazione è stata preceduta da un addestramento dettagliato. "Avevano tutto, si sono esercitati - ha affermato -. Hanno davvero costruito una casa identica a quella in cui sono entrati, con tutte le casseforti e tutto l'acciaio presente all'interno". A detta di Trump, il presidente venezuelano si trovava in una "fortezza" insieme alla moglie Cilia Flores.

#PrimaPagina Gli #Usa attaccano il #Venezuela Raid aerei hanno colpito nella notte la capitale e diverse basi militari. L’annuncio di Trump: Maduro catturato e portato fuori dal Paese. Il governo di Caracas: «Gravissima aggressione» osservatoreromano.va/it/ x.com

"Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie": lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Don - facebook.com facebook

