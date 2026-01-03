Maduro riapre il dialogo con Trump su narcos petrolio e migrazione

Da ilfoglio.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Maduro ha riaperto il dialogo con l'ex presidente Trump su temi come narcotraffico, risorse petrolifere e migrazione. In un contesto internazionale complesso, queste conversazioni rappresentano un passo verso possibili soluzioni condivise. Ignacio Ramonet, noto intellettuale e biografo di Fidel Castro e Hugo Chávez, ha analizzato le implicazioni di questi sviluppi, evidenziando le sfide e le opportunità che ne derivano per la regione e il panorama globale.

Riconosciuto leader intellettuale del movimento no global e biografo sia di Fidel Castro che di Hugo Chávez, Ignacio Ramonet, direttore di Le Monde Diplomatique dal 1990 al 2008, fu uno dei. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

maduro riapre il dialogo con trump su narcos petrolio e migrazione

© Ilfoglio.it - Maduro riapre il dialogo con Trump su narcos, petrolio e migrazione

Leggi anche: Venezuela, Maduro sente Trump: “Droga e petrolio, pronto a dialogo con Usa”

Leggi anche: Maduro ha detto di essere pronto a parlare con Trump di lotta ai narcos e petrolio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Venezuela, Maduro sente Trump: Droga e petrolio, pronto a dialogo con Usa.

maduro riapre dialogo trumpMaduro riapre il dialogo con Trump su narcos, petrolio e migrazione - "Se vogliono il nostro petrolio, siamo pronti per gli investimenti statunitensi" ha detto il presidente venezuelano parlando a TeleSur. ilfoglio.it

maduro riapre dialogo trumpMaduro apre al dialogo con gli Usa sul narcotraffico e sul petrolio in mezzo alle crescenti tensioni tra Caracas e Washington - In un contesto di tensioni crescenti tra Venezuela e Stati Uniti, Nicolas Maduro ha rilasciato un’intervista alla televisione di stato Telesur in cui ha affrontato temi centrali come narcotraffico, ... tag24.it

maduro riapre dialogo trumpVenezuela, Maduro cerca un accordo con Trump: “Pronto a discutere di droga e petrolio” - Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, apre al dialogo con gli Usa su lotta al traffico di droga, petrolio e accordi economici. lanotiziagiornale.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.