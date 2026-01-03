Maduro riapre il dialogo con Trump su narcos petrolio e migrazione
Il presidente Maduro ha riaperto il dialogo con l'ex presidente Trump su temi come narcotraffico, risorse petrolifere e migrazione. In un contesto internazionale complesso, queste conversazioni rappresentano un passo verso possibili soluzioni condivise. Ignacio Ramonet, noto intellettuale e biografo di Fidel Castro e Hugo Chávez, ha analizzato le implicazioni di questi sviluppi, evidenziando le sfide e le opportunità che ne derivano per la regione e il panorama globale.
