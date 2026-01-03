Maduro prima dell' attacco | Il Venezuela un Governo amico per gli Stati Uniti – Il video

Il Venezuela, prima dell’attacco, si presentava come un governo amico degli Stati Uniti. In un'intervista, Maduro ricorda una sola telefonata con Trump, avvenuta il 22 novembre dalla Casa Bianca. Questo episodio evidenzia il rapporto tra i due paesi prima delle tensioni successive, offrendo uno sguardo sulle relazioni diplomatiche e sul contesto politico che ha preceduto i recenti sviluppi.

(Agenzia Vista) Caracas, Venezuela, 03 gennaio 2026 "Abbiamo avuto una sola conversazione con Trump. Mi ha chiamato il 22 novembre dalla Casa Bianca. Abbiamo conversato 10 minuti. È stata una conversazione rispettosa. È stata una bella conversazione, le evoluzioni dopo la conversazione non sono state però positive. Al popolo degli Stati Uniti dico che in Venezuela c'è un popolo amico. C'è un Governo amico qui in Venezuela. Io conosco bene gli Stati Uniti". Così il Presidente del Venezuela Nicolas Maduro in un'intervista sul suo rapporto con Donald Trump e gli Stati Uniti prima dell'attacco. Courtesy: Facebook Nicolas Maduro Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

