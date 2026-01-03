Maduro occhiali e manette | ecco la prima foto dopo la cattura
Ecco la prima immagine di Nicolas Maduro dopo la sua cattura, condivisa dal presidente Donald Trump su Truth. La foto mostra Maduro con occhiali e in manette, segnando un momento importante negli sviluppi recenti. La diffusione di questa immagine suscita attenzione sulle nuove dinamiche politiche in Venezuela e sui recenti eventi che coinvolgono il leader venezuelano.
Il presidente americano Donald Trump ha postato su Truth la prima immagine del presidente venezuelano Nicolas Maduro dopo la cattura. Maduro appare a bordo della nave militare americana Uss Iwo Jima con occhiali scuri che gli impediscono la vista, cuffie alle orecchie. È ammanettato e indossa una tuta grigia, in mano ha una bottiglietta d'acqua. Maduro, arrestato dalle forze militari americane assieme alla moglie Cilia Flores, dovrebbe essere rinchiuso nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn, e già lunedì mattina verrà portato davanti al giudice della corte di Manhattan per l'udienza di convalida dell'arresto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
