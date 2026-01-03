Maduro la prima foto in manette dopo la cattura postata da Trump su Truth | la tuta della Nike le cuffie isolanti e la benda sugli occhi
Nella prima immagine pubblicata dopo la sua cattura, Nicolas Maduro appare bendato, ammanettato e con cuffie isolanti. La foto, condivisa da Trump su Truth, mostra uno stato di detenzione e suscita attenzione sulle recenti vicende legate al suo arresto. La scena evidenzia le condizioni in cui si trova Maduro in questa fase, offrendo un’immagine diretta e sobria dell’evento.
Bendato, ammanettato e con grandi cuffie isolanti sulle orecchie. È così che appare Nicolas Maduro nella prima foto dopo la cattura. Pubblicata dal presidente Donald Trump sul suo. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Attacco Usa a Caracas, Trump posta la prima foto di Maduro ammanettato dopo la cattura: «Lui e la moglie portati via su una nave. Voleva negoziare, io no. Vedremo se Machado può governare». La Nobel: «È arrivata l'ora della libertà» | Mistero sulla vice
Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «È l'ora della libertà»
Maduro verso gli Usa su una nave militare: spunta la foto in manette; Venezuela, l’arresto di Maduro e il giallo della foto che circola online; Trump bombarda il Venezuela, cattura Maduro e mostra la sua foto in manette: “Usata forza mai vista dalla Seconda Guerra Mondiale”.
Maduro, la prima foto in manette dopo la cattura (postata da Trump su Truth): la tuta della Nike, le cuffie isolanti e la benda sugli occhi - È così che appare Nicolas Maduro nella prima foto dopo la cattura. msn.com
Maduro in manette sulla nave Usa, pubblicata da Trump la prima foto dopo la cattura - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maduro in manette sulla nave Usa, pubblicata da Trump la prima foto dopo la cattura ... tg24.sky.it
Trump pubblica la foto di Maduro con le manette ai polsi sulla nave Iwo Jima - Cuffie sulle orecchie, maschera sugli occhi e manette ai polsi: così appare Nicolas Maduro nella prima foto dopo la cattura. huffingtonpost.it
Cuffie sulle orecchie, maschera sugli occhi e manette ai polsi: così appare Nicolas Maduro nella prima foto dopo la cattura. A pubblicarla è stato il presidente Donald Trump su Truth. Maduro indossa una tuta grigia e fatica visibilmente a tenere in mano una bot x.com
Trump posta la prima foto di Maduro dopo la cattura - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.