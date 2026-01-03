Maduro e moglie incriminati a New York

Nicolas Maduro e sua moglie sono stati formalmente incriminati a New York, come annunciato dal ministro della Giustizia degli Stati Uniti, Pam Bondi. La notizia rappresenta un passo importante nelle indagini in corso e solleva questioni sulla situazione legale e politica del dirigente venezuelano. L'informazione è stata resa pubblica alle ore 15:00, confermando l’attenzione internazionale su questa vicenda.

15.00 Nicolas Maduro e sua moglie sono stati incriminati a New York. Lo annuncia il ministro della Giustizia Usa,Pam Bondi. Le accuse per il presidente del Venezuela, arrestato in un raid Usa a Caracas:"Associazione a delinquere finalizzata al narcoterrorismo e possesso di armi da guerra e dispositivi distruttivi da usare contro gli Stati Uniti". "A nome del Dipartimento di Giustizia, ringrazio Trump per il coraggio di chiedere a nome del popolo americano che Maduro fosse chiamato a rendere conto delle sue azioni", ha detto Bondi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

