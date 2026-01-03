Maduro dopo le bombe dagli Usa | Aggressione gravissima Tirato in ballo l' Onu

Dopo le recenti esplosioni a Caracas, il governo venezuelano ha definito l’evento una “gravissima aggressione militare” e ha dichiarato lo stato di emergenza. Maduro ha inoltre coinvolto l'ONU nella vicenda, evidenziando la gravità dell’incidente e le implicazioni internazionali. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre si cercano chiarimenti sulle cause delle esplosioni e sulle eventuali responsabilità.

Il Venezuela ha denunciato una "gravissima aggressione militare" dopo le esplosioni che hanno scosso la Capitale Caracas durante la notte, e il presidente Nicolas Maduro ha decretato lo stato di emergenza. "Il Venezuela respinge, ripudia e denuncia la gravissima aggressione militare perpetrata dagli Stati Uniti contro il territorio e la popolazione venezuelani, nelle località civili e militari di Caracas e negli Stati di Miranda, Aragua e La Guaira intorno a Caracas", si legge in un comunicato del governo. Il presidente Nicolas Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza e ha invitato "tutte le forze sociali e politiche del Paese ad attivare i piani di mobilitazione", secondo il comunicato.

