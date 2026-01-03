Maduro catturato nel sonno | i dettagli del blitz il futuro del Venezuela tra celebrazioni e accuse | ‘Uccisi civili’

Nelle prime ore del mattino, le forze statunitensi hanno catturato il presidente venezuelano Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores, sorprendendoli nel sonno. L’operazione ha suscitato reazioni divergenti in Venezuela, tra celebrazioni e accuse di violazioni. La notizia solleva interrogativi sul futuro politico del paese e sulle implicazioni internazionali di questo intervento.

Il presidente venezuelano e la moglie Cilia Flores presi mentre dormivano. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores sono stati catturati dalle forze statunitensi nel cuore della notte, mentre dormivano nella loro camera da letto. A riferirlo è la CNN, che cita due fonti direttamente a conoscenza dell'operazione condotta dall'unità d'élite americana Delta Force. Un'azione militare definita "su larga scala" dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha annunciato personalmente l'esito del blitz attraverso i suoi canali social. Il trasferimento sulla Iwo Jima e l'ipotesi processo a New York.

Attacco in Venezuela, Trump rivendica l'aggressione: "Maduro catturato" Diverse esplosioni sono state registrate nella capitale venezuelana nelle prime ore di sabato. Sui social, il presidente Usa rivendica l'attacco e annuncia la cattura di Maduro - facebook.com facebook

"Maduro catturato nella fortezza", Trump svela i segreti dell'attacco al Venezuela x.com

