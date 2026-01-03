Maduro catturato a letto con la moglie Trump ha visto tutto da Mar-a-Lago

Durante un'operazione delle forze statunitensi, il presidente venezuelano Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores sono stati prelevati dalla loro residenza. L'intervento, avvenuto in modo rapido e discreto, ha portato alla loro cattura. Secondo fonti, l'evento è stato osservato anche da Donald Trump, presente a Mar-a-Lago al momento. La notizia ha suscitato attenzione a livello internazionale e apre nuovi scenari politici nella regione.

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores sono stati prelevati dalla loro camera da letto dalle forze statunitensi durante il raid che ha portato alla loro cattura. Lo riporta la Cnn. La coppia è stata catturata nel cuore della notte mentre dormiva, hanno riferito le fonti. Il raid, condotto dalla Delta Force, l'élite dell'esercito americano, non ha causato vittime tra gli statunitensi, ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca. "Ho potuto seguirla in tempo reale, ho visto ogni aspetto e ho ascoltato le comunicazioni tra noi in Florida e quelli sul campo in Venezuela", ha spiegato il presidente Usa Donald Trump.

