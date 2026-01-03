Maduro a bordo dell' Iwo Jima | ecco perché questa nave è un simbolo per gli Usa

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che Nicolás Maduro si trovi a bordo dell'USS Iwo Jima, una nave militare statunitense. Questa informazione ha suscitato attenzione in ambito internazionale, considerando il ruolo simbolico e strategico della nave per gli Stati Uniti. La presenza di Maduro sulla nave potrebbe avere implicazioni rilevanti per le relazioni diplomatiche e legali tra Venezuela e Stati Uniti.

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato in collegamento con Fox News che il presidente venezuelano Nicolás Maduro si trova al momento sulla nave militare statunitense USS Iwo Jima e sarà portato a New York per essere processato. La Iwo Jima è una delle navi da guerra presenti nell'area dei Caraibi che, ricorda in queste ore il New York Times, ha di recente recuperato alcuni sopravvissuti di uno degli attacchi Usa alle imbarcazioni sospettate di trasportare droga. Già subito dopo l'avvio dell'operazione americana in Venezuela, il sito specializzato The War Zone riportava che la Iwo Jima potesse essere impiegata a supporto delle attività del 160esimo Reggimento Aviazione per le forze speciali (Soar).

Trump: «Valuteremo sostegno a Machado. Futuro brutto per chi rimane fedele a Maduro» - Nell’intervista a Fox News il presidente Usa ha spiegato anche che un elicottero è stato colpito durante l’attacco e ci sono alcuni soldati statunitensi feriti. editorialedomani.it

Trump diz que casal Maduro está a bordo de um navio de guerra e que assistiu à captura: «Foi incrível» - Donald Trump explicou este sábado, numa entrevista telefónica à Fox News, que Nicolás Maduro e a mulher foram levados pelas forças especiais para o USS Iwo Jima, um navio de guerra da marinha norte- record.pt

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro "è detenuto a bordo della nave Hiroshima". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, nel suo intervento a Fox News. "Verrà trasferito con la moglie a New York", ha aggiunto. x.com

