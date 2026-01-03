Madre e figlia morte a Campobasso per intossicazione | i risultati degli esami

A Pietracatella, in provincia di Campobasso, si indaga sulla morte di una madre e di una figlia minorenne, avvenuta per sospetta intossicazione. I risultati degli esami scientifici sono attesi per chiarire le cause di questa tragedia. La vicenda mantiene alta l’attenzione sulla vicinanza tra le due persone coinvolte e sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica perdita.

La morte improvvisa di una madre e di una figlia minorenne a Pietracatella, in provincia di Campobasso, continua a sollevare interrogativi su cosa sia realmente accaduto. Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, sono decedute a poche ore di distanza l’una dall’altra in seguito a una sospetta intossicazione. Una tragedia che ha scosso l’intero Molise e che, a distanza di giorni, resta ancora senza una spiegazione definitiva. Madre e figlia morte a Campobasso: cosa è successo. I fatti risalgono ai giorni successivi al Natale. Prima la ragazza di 15 anni, poi la madre, entrambe residenti a Pietracatella, hanno accusato un improvviso malessere. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Madre e figlia morte a Campobasso per intossicazione: i risultati degli esami Leggi anche: Intossicazione alimentare, morte madre e figlia 15enne a Campobasso Leggi anche: Mamma e figlia morte per intossicazione a Campobasso: “Il padre migliora in ospedale, ma esami ancora in corso” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mamma e figlia morte intossicate a Campobasso, indagati 5 medici; Madre e figlia morte intossicate a Campobasso, sospetti sui prodotti sott'olio. Non escluso l'avvelenamento da parte di terzi; Autopsia mamma e figlia intossicate. Nessuna pista esclusa, neanche avvelenamento da parte di terzi; Madre e figlia morte a Campobasso, si rafforza l'ipotesi di tossinfezione alimentare. Madre e figlia morte a Campobasso per intossicazione: i risultati degli esami - Madre e figlia trovate morte a Campobasso per una sospetta intossicazione: escluse due cause. urbanpost.it

Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso: 5 indagati per omicidio colposo e lesioni. Altro sopralluogo in casa - Si tratta del personale sanitario che ha gestito il ricovero e le terapie all’ospedale Cardarelli. quotidiano.net

Madre e figlia 15enne morte per intossicazione. Esiti degli esami: esclusi funghi e veleno per topi - Restano in piedi diverse ipotesi legate principalmente ad altri alimenti tra i 19 sequestrati ... msn.com

