Madre e figlia 15enne morte intossicate la verità ancora lontana | esclusi anche i funghi I risultati dei test tossicologici | cosa può averle uccise

Sono stati pubblicati i risultati preliminari degli esami tossicologici relativi alla morte di madre e figlia a Pietracatella. Escludendo la presenza di funghi e veleno per topi, le indagini continuano a cercare le cause di un decesso improvviso e misterioso avvenuto poche ore dopo il cenone del Natale. La verità sulle cause di questa tragedia resta ancora da chiarire.

I primi risultati degli esami tossicologici escludono due delle piste inizialmente battute dagli investigatori: né funghi né veleno per topi avrebbero provocato la morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, avvenute a distanza di poche ore dopo il cenone della Vigilia di Natale a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Le indagini coordinate dalla Squadra Mobile locale, diretta da Marco Graziano, proseguono attraverso una serie di interrogatori a testimoni del paese e personale sanitario dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Le ipotesi dietro la sospetta intossicazione. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Madre e figlia morte intossicate, sequestrati 19 alimenti: sospetti sui funghi sott’olio. Terminate le autopsie: «Occorre tempo» Leggi anche: Madre e figlia morte intossicate, sequestrati 19 alimenti: sospetti sui funghi sott’olio. Oggi le autopsie, non è escluso l’avvelenamento da terzi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Madre e figlia 15enne morte per intossicazione: oggi l'autopsia. Ipotesi di farina con topicida; Mamma e figlia morte intossicate a Campobasso, indagati 5 medici; Madre e figlia 15enne morte per un'intossicazione alimentare; Campobasso, intossicazione alimentare: muoiono mamma e figlia 15enne. Madre e figlia 15enne morte per una grave intossicazione alimentare a Campobasso, sospetti sui prodotti sott’olio - Madre e figlia 15enne morte per una grave intossicazione alimentare a Campobasso, sospetti sui prodotti sott'olio ... blitzquotidiano.it

Madre e figlia 15enne morte per intossicazione. Esiti degli esami: esclusi funghi e veleno per topi - Esclusi quali possibili cause dei decessi sia i funghi, che erano tra gli alimenti sequestrati, sia il veleno per topi: sono le prime risposte delle analisi effettuate per fare luce sulla tragedia di ... msn.com

Madre e figlia morte intossicate a Campobasso, autopsie non sufficienti per stabilire la causa del decesso - Si aspettato i risultati degli esami tossicologici e chimici, sequestrati anche 19 alimenti per analizzarli. tg.la7.it

Madri e figlie, quel filo invisibile nel cervello. Nei laboratori di neuroscienze, questo filo è stato osservato direttamente. Studi che hanno esaminato il cervello di decine di famiglie mostrano che il legame madre-figlia ha una particolarità anatomica. In queste co - facebook.com facebook

"Vergine Madre, figlia del tuo figlio" #Dante #Pietronovelli Salvator mundi (1640) #Palermo Chiesa di sant'Orsola x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.