Madesimo trovato privo di sensi sulle piste da sci | è gravissimo

Gravissimo incidente sulle piste di Madesimo ieri pomeriggio. Un uomo sarebbe stato trovato privo di sensi e semicoperto da una sottile coltre di neve artificiale, "sparata", da due scialpinisti che stavano salendo lungo la pista in quel momento chiusa proprio perché vi era in corso l’innevamento artificiale. Dopo aver dato l’allarme, scattato chiaramente in codice rosso, sul posto è intervenuto l’elicottero di Areu Bergamo. Lo sciatore, dopo essere stato intubato, dovrebbe essere stato trasportato proprio al Papa Giovanni XXIII in condizioni molto critiche, anche se sull’accaduto sono trapelati pochissimi dettagli e lo stesso intervento è prima comparso e poi "sparito" dal portale di Areu che segnala in tempo reale gli interventi di soccorso effettuati in tutte le province lombarde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

